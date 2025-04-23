"Kendimizi Türkiye'nin turizm elçisi olarak görüyoruz"

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024 yılında gelirini yüzde 23 artırarak 2,2 milyar euroya taşıdı.

Geçtiğimiz yıl, yüzde 86’lık doluluk oranıyla yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyan hava yolu, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme göre yaklaşık iki katına çıkaran SunExpress, bu yıl 16,8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

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2024 değerlendirmesi ve 2025 planlarını bir basın toplantısında açıklayan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, 2024 yılının rakamlar, gelir, yolcu kullanımı ve kâr açısından bir başka rekor yılı olduğunu belirtti.

"2024'TE 2.2 MİLYAR EURO GELİR"

Kownatzki "Yıl boyunca turizm yoluyla yine tüm zamanların rekorunu kırıyoruz. Yaz zirvesini değiştirmeye ve artırmaya çalışıyoruz. Yani ilkbahar ve sonbahar rakamları 35 yıllık şirket tarihimizde yeni bir rekor" dedi.

Yolcu sayılarıyla da gurur duyduklarını belirten Kownatzki "Yüzde 86 gibi çok iyi bir seviyede duruyor. Bir yandan yolcu sayısını 15 milyona çıkarırken, diğer yandan da uçaklarımızdaki dolu koltuk oranımızı yüzde 86'da sabit tutmayı başardık. Tüm bunlar da yine finansal sonuçlarda olumlu bir gelişme yarattı. Gelirimiz 2024 yılında 2,2 milyar euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca gelirde ve kârda da rekor bir rakam elde ettik ve pazar paylarımız da çok sağlam" diye konuştu.

Görsel: Haberturk.com "2025'TE FİLOMUZA 85 UÇAK EKLEMİŞ OLACAĞIZ" 3 ayrı müşteri segmentleri olduğuna vurgu yapan Kownatzki "Turistik segmentimiz muhtemelen işimizin yüzde 45'ini oluşturuyor. Arkadaş ve akraba ziyareti segmentimizin ise büyük bir kısmı Almanya'dan Türkiye'ye ziyaretlerde gerçekleşiyor. Almanya'da yaklaşık 4 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve bu sayı Avrupa'ya da dağılmış durumda. Üçüncü bir segmentimiz daha var ki o da yurt içi. Bunların üçü de katkıda bulunacak. 2023'te 66 uçak, 2024'te 77 uçak ve bu yıl 8 uçak daha filomuza ekliyoruz. Böylece 2025 yazında filomuza 85 uçak eklemiş olacağız. Koltuk kapasitemizi 2019'a göre iki katına çıkardık. Yani yıldan yıla büyümeye bakarsanız, bu pandemi öncesi COVID-19'dan bu yana iki katına çıkma anlamına geliyor" dedi. Kownatzki konuşmasında 2025 için 85 uçak ve 16,8 milyon yolcu hedefleri olduğunu bir kez daha vurguladı. "KENDİMİZİ TÜRKİYE'NİN TURİZM ELÇİSİ GİBİ GÖRÜYORUZ" Türkiye’nin, 2025 yılında 64 milyon turisti ağırlama hedefi olduğunu belirten Kownatzki, "Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. SunExpress olarak 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artmış durumda. Bunun yanı sıra, yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Neye odaklandığımız ve seyahat etmeye ve aynı zamanda bir toplum olarak Türkiye'ye katkımız açısından, kendimizi Türk turizm elçisi olarak görüyoruz" diyen Kownatzki "Bizim uzmanlığımız turistik kısmın yanı sıra Batı Avrupa'daki Türk kökenli insanları aile ve arkadaşları bir araya getirmek. Sadece kıyı şeridine değil, aynı zamanda önemli bir pazar payı artışı gördüğümüz Anadolu'ya da doğrudan uçuşlarımız var. Almanya'dan Türkiye'ye gelen her iki yolcudan biri de bizimle uçuyor. Bu sadece güneş ve plajın ötesinde bir şey" diye ekledi. SunExpress'in son dönemde Birleşik Krallık'ta hızlı büyüdüğünü ifade eden Kownatzki konuşmasında son olarak söyledi: "Birleşik Krallık’ta güçlü bir büyüme atağına geçtiğimiz 2022 yılından bu yana koltuk kapasitemizi dört katına çıkardık. 2022 yılında uçuş ağımızda 5 havalimanı bulunurken, bugün Birleşik Krallık genelinde 11 havalimanında hizmet veriyoruz. Glasgow ve Liverpool havalimanları bu yaz ağımıza eklenen yeni havalimanları oldu."