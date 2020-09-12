Yılmaz Erdoğan, aynı adlı tiyatro eserinden senaryolaştırdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü'de konuk oyuncu olarak yer aldı.
'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü'nün BKM yapımı sinema versiyonunu Andaç Haznedaroğlu yönetirken başrolleri Atakan Çelik, Ecem Erkek, Devrim Yakut, Engin Alkan, Ushan Çakır ve Bülent Çolak paylaşıyor.
Yılmaz Erdoğan, yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü' adlı tiyatro oyununda başrolleri Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Şebnem Sönmez, Metin Kalender, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan ve Neslihan Yeldan ile paylaşmıştı.
Seyirciye ilk kez 23 Ocak 1999'da sunulan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü', 504 kez sahnelendi. Yaklaşık 1 milyon kişinin seyrettiği 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü', şu ödülleri kazandı;
3'ÜNCÜ AFİFE ÖDÜLLERİ
* Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Yılmaz Erdoğan
* Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu: Demet Akbağ
* Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Şebnem Sönmez
* Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Metin Kalender
AVNİ DİLLİGİL TİYATRO ÖDÜLLERİ
* En İyi Yapım: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
* Yılın En Başarılı Yazarı: Yılmaz Erdoğan
* Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Zerrin Sümer
* Yılın En Başarılı Tiyatro Müziği: Metin Kalender
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