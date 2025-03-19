Kenan Yıldız'ın son talibi Manchester United!
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'da transferin gözdesi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusuna son olarak İngiliz devi Manchester United talip oldu.
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A Milli Takım ve Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, Avrupa ekiplerinin bir numaralı transfer hedefi haline geldi...
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Özellikle Premier Lig ekipleriyle adı sıkça anılan 20 yaşındaki hücum oyuncusuna Aston Villa'nın ardından Manchester United da talip oldu.
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İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United'ın transfer için Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk teması gerçekleştirdiği aktarıldı.
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Torino ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemediği takdirde Kenan'ın satışına sıcak bakabileceği belirtildi.
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JUVE 80 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu da haberde yer alırken, Manchester United'ın bu rakamı ödeyebileceği de vurgulandı.
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Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.