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        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız'ın son talibi Manchester United! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'ın son talibi Manchester United!

        İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'da transferin gözdesi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusuna son olarak İngiliz devi Manchester United talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:04
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          A Milli Takım ve Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, Avrupa ekiplerinin bir numaralı transfer hedefi haline geldi...

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          Özellikle Premier Lig ekipleriyle adı sıkça anılan 20 yaşındaki hücum oyuncusuna Aston Villa'nın ardından Manchester United da talip oldu.

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          İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United'ın transfer için Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk teması gerçekleştirdiği aktarıldı.

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          Torino ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemediği takdirde Kenan'ın satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

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          JUVE 80 MİLYON EURO İSTİYOR

          Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu da haberde yer alırken, Manchester United'ın bu rakamı ödeyebileceği de vurgulandı.

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          Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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          Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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