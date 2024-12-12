Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus kazandı: Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS, CİTY'Yİ DEVİRDİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus ile Manchester City karşı karşıya geldi. Juventus Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.

Siyah Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 53'te Dusan Vlahovic ve 75. dakikada Weston McKennie attı.

Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, takımının kaydettiği ilk golün asistini yaparak galibiyette rol oynadı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 11'e yükseltirken, Manchester City ise 8 puanda kaldı. NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND, BARCELONA'YA TAKILDI UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. BVB Stadion Dortmund Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Barcelona oldu.

REKLAM Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 52'de Raqhinha, 75 ve 85. dakikalarda Ferran Torres attı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sarı Siyahlı ekibin gollerini ise 60 (p) ve 78. dakikalarda Sehrou Guirassy kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona puanını 15'e yükseltirken, Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Atletico Madrid - Slovan Bratislava: 3-1 Lille - Sturm Graz: 3-2 Stuttgart - Young Boys: 5-1 Feyenoord - Sparta Prag: 4-2 Benfica - Bologna: 0-0 Milan - Kızılyıldız: 2-1 Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3 Juventus - Manchester City: 2-0 Arsenal - Monaco: 3-0