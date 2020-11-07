Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından 18 aylık oğlu Zayn Sofuoğlu’nun motosiklet kullanırken çekilen videosunu paylaştı. Akyazı ilçesindeki antrenman pistinde çekilen görüntülere Sofuoğlu, “Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı” notunu düştü.

Öte yandan Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, 2015 yılında ilk çocukları Hamza'yı, kucaklarına almıştı. Ancak ikilinin oğulları doğduktan dört ay sonra hayatını kaybetmişti.

Kenan Sofuoğlu ve Julia Looman, yaşadığı evlat acısından sonra 2016'da Mahir adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak yeniden çocuk sevinci yaşamıştı.

Çiftin Zayn adını verdikleri oğulları ise 18 ay önce dünyaya gelmişti.