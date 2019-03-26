Saatinin fotoğrafını da paylaşan Sofuoğlu altına ise, "ÇALINDI !! Bu H... özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. H... Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım H... bulmam için bana yardım eder” ifadelerine yer vererek firmadan destek istediğini belirtti.