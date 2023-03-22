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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kenan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KENAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kenan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kenan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kenan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KENAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kenan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Vaat edilmiş ülke. Cennet. Dilediği şekilde hareket edebilen.

KENAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kenan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kenan adını koymak caizdir.

KENAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kenan ismini kullanan 97.452 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kenan ismini kullanan 20.822 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kenan ismini kullanan 6.190 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kenan ismini kullanan 5.187 kişi bulunmaktadır.

KENAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kenan ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk