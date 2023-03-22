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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gökhan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

GÖKHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gökhan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gökhan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gökhan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GÖKHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gökhan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Eski Türklerde gök Tanrısı.

GÖKHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gökhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gökhan adını koymak caizdir.

GÖKHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gökhan ismini kullanan 162.726 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gökhan ismini kullanan 35.124 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gökhan ismini kullanan 12.188 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gökhan ismini kullanan 10.899 kişi bulunmaktadır.

GÖKHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Gökhan olanlar parasal konulara çok önem verirler ve finansal problemler yaşayabilirler. Doğal liderlerdir. İnsanları etkilemeyi çok iyi bilirler. Güçlü, iradeli ve yenilmesi zor kişilerdir. İnsanlar tarafından gizemli bulurlar ve haklarında çok fazla konuşurlar. Düşündüklerini iyi ifade eden ve hitap yeteneği olan insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk