Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a destek: Dönüşü güzel oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gecede boy gösteren ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan, "Heyecanlıyım, uzun süre oldu Sinem’i beyazperdede görmeyeli. En son dijital bir projede yer almıştı, gayet başarılıydı" diyerek Sinem Kobal’a övgülerde bulundu.

Yılbaşı planları sorulan Özilhan, "Eskiden arkadaşlarla beraber olurduk ama pandemiden sonra biraz aramız açıldı. Çocuklarımla yazlıkta olacağız herhalde" dedi. Muhabirlerin, "Yılbaşı ikramiyesi size çıksa nasıl değerlendirirdiniz, para sizi bozar mı?" sorusuna ise, "Nasıl değerlendireceğimi şu an bilemiyorum, eğer çıkarsa düşünürüm. Para sizi bozar mı? Bu tamamen karaktere bağlı bir durum” şeklinde cevap verdi.

Ebru Şahin de galaya katılanlar arasındaydı. "Bence de her şeyin başı Merkür, ben de inandığım için böyle şeylere tam olarak öyle diyebiliriz" şeklinde konuştu. Ardından film hakkında ise, "Çok tatlı ve güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum Sinem’e destek olmak için geldim" şeklinde konuştu.

Kendini aşka kapatıp kapatmadığı sorulduğunda ise, "Arkadaşlarım bana yetiyor. Kendimi aşka kapatmadım, uzakta değilim. Uzun bir ilişkiden çıktım, şu an yalnızlığın keyfini çıkarıyorum" dedi. Doğru kişiyi bulursa hemen evlenip evlenmeyeceği sorusuna ise, "Sanmıyorum ama hayırlısı, büyük konuşmamak lazım" şeklinde esprili bir cevap verdi.

Gecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” diyerek eşine övgüler yağdırdı.

Şahin, muhabirlerin, "Çocuk düşünceniz var mı? Her anne - baba gibi çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" Sorularına ise esprili bir şekilde, "Bela mısınız başıma yaa? Daha geçen hafta konuşmuştuk bu durumu, o günden bugüne hiçbir şey değişmedi lütfen sormayın ya" diyerek tatlı bir sitemlerde bulundu.

Muhabirlerin astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.

"ASTROLOJİYE GÖRE HAREKET ETMEM"

Sinem Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" cevabını verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diyerek aşkını dile getirdi. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" diyerek açıklamada bulundu.