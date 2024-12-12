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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a destek: Dönüşü güzel oldu - Magazin haberleri

        Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a destek: Dönüşü güzel oldu

        Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Galaya katılan ünlü isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, filmin başrolünde yer alan eşi Sinem Kobal için "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" diyerek övgü dolu sözlerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:56
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        "Sinem'in dönüşü güzel oldu"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek film haline getirilen 'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

        Gecede boy gösteren ünlüler arasında yer alan Yasemin Özilhan, "Heyecanlıyım, uzun süre oldu Sinem’i beyazperdede görmeyeli. En son dijital bir projede yer almıştı, gayet başarılıydı" diyerek Sinem Kobal’a övgülerde bulundu.

        "PANDEMİDEN SONRA ARAMIZ AÇILDI"

        Yılbaşı planları sorulan Özilhan, "Eskiden arkadaşlarla beraber olurduk ama pandemiden sonra biraz aramız açıldı. Çocuklarımla yazlıkta olacağız herhalde" dedi. Muhabirlerin, "Yılbaşı ikramiyesi size çıksa nasıl değerlendirirdiniz, para sizi bozar mı?" sorusuna ise, "Nasıl değerlendireceğimi şu an bilemiyorum, eğer çıkarsa düşünürüm. Para sizi bozar mı? Bu tamamen karaktere bağlı bir durum” şeklinde cevap verdi.

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        "YALNIZLIĞIMIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM"

        Geceye katılan isimlerden Burçin Terzioğlu, hem filme hem de arkadaşlarına destek olmak için galaya geldiğini belirtti. Terzioğlu, "Başta Sinem olmak üzere çok sevdiğim arkadaşlarım bu filmde oynuyor. Çok uğraştılar, heyecanlıyım" dedi.

        Muhabirlerin burçlarla ilgili sorularına ise esprili bir şekilde, "Balık'a Yengeç'im. İnsanlar burcumu öğrenince 'Ah yazık' diyorlar ama o kadar da duygusal değilim" yanıtını verdi. 2025’in aşk ve evlilik yılı olacağına dair sorulara da, "Hayatımda kimse yok. Tekim, mutluyum, keyfim yerinde. 2025 ne getirir bilmiyorum ama büyük konuşmamak lazım, akıştayız" şeklinde konuştu.

        "BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

        Kendini aşka kapatıp kapatmadığı sorulduğunda ise, "Arkadaşlarım bana yetiyor. Kendimi aşka kapatmadım, uzakta değilim. Uzun bir ilişkiden çıktım, şu an yalnızlığın keyfini çıkarıyorum" dedi. Doğru kişiyi bulursa hemen evlenip evlenmeyeceği sorusuna ise, "Sanmıyorum ama hayırlısı, büyük konuşmamak lazım" şeklinde esprili bir cevap verdi.

        Ebru Şahin de galaya katılanlar arasındaydı. "Bence de her şeyin başı Merkür, ben de inandığım için böyle şeylere tam olarak öyle diyebiliriz" şeklinde konuştu. Ardından film hakkında ise, "Çok tatlı ve güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum Sinem’e destek olmak için geldim" şeklinde konuştu.

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        Şahin, muhabirlerin, "Çocuk düşünceniz var mı? Her anne - baba gibi çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" Sorularına ise esprili bir şekilde, "Bela mısınız başıma yaa? Daha geçen hafta konuşmuştuk bu durumu, o günden bugüne hiçbir şey değişmedi lütfen sormayın ya" diyerek tatlı bir sitemlerde bulundu.

        "ASTROLOJİ OLUMSUZ OLSAYDI BİLE UMRUMDA OLMAZDI"

        Gecede eşi Sinem Kobal’a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, “Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır” diyerek eşine övgüler yağdırdı.

        Muhabirlerin astrolojiyle ilgili sorularını da yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Her şeyin başı Merkür" diyerek espri yaptı. Retro döneminde oldukları hatırlatıldığında ise, "Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor" dedi.

        "ASTROLOJİYE GÖRE HAREKET ETMEM"

        Sinem Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" cevabını verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise, “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diyerek aşkını dile getirdi. Astrolojiye dair karar alırken danışıp danışmadığı sorulan Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" diyerek açıklamada bulundu.

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
        #Her Şeyin Başı Merkür

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