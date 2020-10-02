Kenan Doğulu'dan dördüncü klip: 'Dansa Kaldır'

Sözleri ve bestesi şarkıcı Kenan Doğulu'ya ait olan 'Dansa Kaldır'ın yönetmen koltuğunda Resul Karaca yer alıyor. İçinde ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu kalabalık bir geri vokal kadrosuna sahip olan şarkının düzenlemesi ise Ozan Doğulu imzasını taşıyor.
Doğulu'nun son yıllarda yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerden alınan görüntülerle hazırlanan klip, içinde bulunduğumuz dönemde çok özlediğimiz müzik ile dansın iyileştirici ve birleştirici gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.
Kenan Doğulu, duygularını şu sözlerle ifade etti:
İçinde bulunduğumuz dönemde koronavirüs sebebiyle maalesef sevenlerimizle bir araya gelip göz göze, el ele şarkılar söyleyip, dans edip eğlenemiyoruz. Bir arada olmanın iyileştirici gücünü yaşayamıyoruz. Gerçekleştiremediğimiz her konser, dinleyicilerimize kavuşamadığımız her an hem biz sanatçıların hem de sahneleri paylaştığımız değerli müzisyen arkadaşlarımızın büyük bir özlem duymasına sebep oluyor.
Sahnede sizin görmediğiniz ses, prodüksiyon ve yönetici ekiplerimizin hepsi için geçerli bu özlem. Biz sahnede daha da devleşen kocaman bir aileyiz. En büyük mutluluğumuz ise şarkı söylemek. 'Dansa Kaldır' klibimiz bizi hep beraber eğlendiğimiz, coştuğumuz, dinleyicilerimizle birlikte bir süreliğine kalplerimizi birleştirip zamanı durdurduğumuz günlere döndürecek. Bir daha ne zaman bu şekilde birlikte olacağımızı bilmiyoruz fakat kalplerimiz her zaman bir olacak ve şarkıların sesi hiç kısılmayacak.
Doğulu'nun kariyerinde belirleyici olma özelliği taşıyan doğu-batı sentezi kullanımı, 'Dansa Kaldır'daki elektronik altyapı üzerine perküsyon, asma davul ve elektro bağlama gibi enstrümanlarla eklenen oryantal öğelerle dikkat çekiyor.
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