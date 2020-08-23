Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Kenan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye konserini gerçekleştirdi. Sevenleriyle Harbiye'de özlem gideren Doğulu, unutulmayacak bir konsere imza attı.
Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde, dinleyiciler eğlence ve dans dolu bir gece yaşadı. Kenan Doğulu konserine Çiğdem Balçın, Can Aydın, Gökhan Töre ve Buket Büyükdere gibi birçok ünlü isim katıldı.
Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu ve aranjör Cem Pilevneli, Doğulu'nun davetiyle sahneye çıktı.
Duygu Soylu, "Kara Elmas" albümünden "Oldu Olacak" ve "Dediydin" şarkıları seslendirirken, Cem Pilevneli "Petek Pansiyon" albümünden "Belki Değer Belki Değmez" parçasını seslendirdi.
Kenan Doğulu, 21 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda yer alan Yosun şarkısının remix versiyonunu, ilk kez Harbiye konserinde dinleyicileriyle paylaştı. Aytaç Kart tarafından new-age elektronik müzik öğeleriyle hazırlanan "Yosun (Aytaç Kart Remix)", prodüktörün ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile ilk kez bir araya geldiği proje olma özelliğini taşıyor.
Konsere "Boş Sayfa" şarkısıyla başlayan Doğulu, "Vay Be", "Aşk İle Yap" ve "Tencere Kapak" gibi hit şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi.
Kenan Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.
Öte yandan Doğulu, 28 Ağustos Cuma Bodrum Antik Tiyatro ve 29 Ağustos Cumartesi Çeşme Açıkhava Tiyatro konserleriyle de sahnede olmaya devam edecek.
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