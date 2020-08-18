Kenan Doğulu, Bodrum'da sevenleriyle buluştu

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Şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz gün Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Canlı performans sergileyen Doğulu, özlenen şarkılarını gün batımında seslendirdi.

Sosyal mesafeye uygun bir şekilde canlı müzik deneyimini bu yaz başında ilk başlatanlardan olan şarkıcı, dinleyicileri ile buluştu.

Konsere iş, sanat ve cemiyet dünyasından Oleksandr-Marina Yaroslavsky, Derin Mermerci, Burcu Esmersoy, Hacı Sabancı-Nazlı Kayı, Seda Sayan, İhsan-Suzan Küçükünsal, Berrin Ak, Tuğçe Eyilik, Didem-İzzet Antebi ve Diana Ahadpour gibi isimler katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen konsere 'Yazmışsa Bozmak Olmaz' şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu, 'Kandırdım', 'Tencere Kapak', 'Vay Be' ve 'Yosun' gibi müzik hayatının en sevilen hitlerini seslendirdi.

Kapanışı 'Tutamıyorum Zamanı' şarkısıyla yapan Doğulu, yoğun ilgi üzerine iki kez bis yaptı.

Unutulmayacak bir performans sergileyen şarkıcı, davetliler arasında olan Seda Sayan’ı da sahneye davet etti. Kenan Doğulu, Seda Sayan ile birlikte 'Ah Geceler' şarkısını programın sonunda seslendirdi.