"BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi. O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik.

'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım...