Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleni

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Sanatçı Kenan Doğulu, 28 Ağustos Cuma akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu. Bu yaz ikinci kez Bodrum'da sahne alan Doğulu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği Duygu Soylu, şarkıcının daveti ile sahneye çıktı. Soylu, 'Kara Elmas' albümünden 'Oldu Olacak' şarkısını müzikseverlerle seslendirdi.

Konsere 'İlk Adımı Sen At' şarkısı ile başlayan Kenan Doğulu, 'Vay Be', 'Yosun' ve 'Tencere Kapak' gibi şarkılarını seslendirdi.

Doğulu'ya sahnede; Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok eşlik etti.