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        Haberler Sağlık Kemik erimesine bu yöntemlerle “dur” deyin

        Kemik erimesine bu yöntemlerle “dur” deyin

        Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun, toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu, ileri yaşlarda yaşanan kalça kırıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamaktan, hatta ölüme kadar götüren sağlık sorunlarından korunmanın bazı önlemlerle mümkün olduğunun altını çizen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarından Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, "65 yaş ve üstü bütün kadınlar ve 70 yaş üstü bütün erkekler kemik ölçümü yaptırmalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:50
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        Kemik erimesine bu yöntemlerle "dur" deyin
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        20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle açıklama yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, kemik erimesinin kemik mineral yoğunluğunun zayıf ve kırılgan hale gelmesi anlamına geldiğini belirtti.

        Büyükkömürcü, risk faktörlerini ise yaşlanma, menopozda östrojen seviyesinin azalması, 3 aydan uzun süreli yüksek doz kortizon kullanımı, aşırı zayıflık, ebeveynde kalça kırığı öyküsü, hareketsizlik, diyabet, romatoid artrit, hipertiroidi gibi kronik hastalıkların bulunması, epilepsi ilaçları, mide koruyucular, bazı kanser ilaçları kullanımı, kalsiyum ve D vitamini eksikliği olarak açıkladı.

        KEMİK ERİMESİNİN BELİRTİLERİ

        Uzm. Dr. Büyükkömürcü, “Boyda kısalma ve kamburluk, alçak mesafeden travmasız veya çok az bir travma ile olan düşmelerde bile kemiklerin kırılması, omurgada kemik yoğunluğunun azalması sonucu oluşan çökme kırıklarına bağlı sırt ve bel ağrıları, iç organların sıkışmasına bağlı solunum ve kalp fonksiyon bozuklukları gibi belirtiler, osteoporozu işaret eder” dedi.

        Osteoporoz tanısının detaylı bir muayene, kemik yoğunluğu ölçümü ve omurga kırıkları açısından görüntüleme yöntemleri ile konulduğunu belirten Uzm. Dr. Büyükkömürcü, “65 yaş ve üzeri bütün kadınların ve 70 yaş ve üzeri bütün erkeklerin kemik taraması yaptırmalıdır; ayrıca kırık risk faktörlerinden en az 1 tanesine sahip olan 65 yaş altı menopoz sonrası dönemde olan kadınlar ile 50-69 yaş arası erkeklerin de kemik taraması yaptırması önerilmektedir” diye konuştu.

        KEMİK ERİMESİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

        Uzm. Dr. Büyükkömürcü, osteoporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini takviyesinin yanı sıra kemik yıkımını azaltan ve kemik yapımını artıran ilaçlar kullanıldığını belirterek, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu: “Dengeli ve kalsiyumdan zengin beslenin. D vitamininizi ölçtürerek eksiklik varsa takviye alın. Alkol ve kafeini azaltın, sigarayı bırakın. Kaygan olmayan halı-paspas kullanımı, merdiven ve koridorların iyi aydınlatılması, banyolarda tutunma aparatları kullanımı gibi düşme riskinin azaltacak önlemleri ihmal etmeyin. Düzenli olarak yerçekimine karşı yapılan ağırlık taşıyıcı egzersizler ve kas güçlendirici egzersizler yapın. Doktorunuz kısıtlamadığı müddetçe, haftada en az 3 kez ve en az 30 dakika kadar yürüyüş, yoga, pilates, tenis gibi sporlar yapın. Dans edin, merdiven çıkın.”

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        #kemik erimesi
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