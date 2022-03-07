Bomba yağarken sığınakta keman çaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 12 gündür devam eden saldırılarından kaçan siviller, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Bir sığınakta kaydedilen videoda keman virtüözü, savaş mağdurlarına "Mehtaplı Gece (Nich Yaka Msyachna)" isimli ünlü şarkıyı çaldı.