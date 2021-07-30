SEVİM EMRE

Ciğerlerimiz yanıyor... Nefes almakta zorlanıyorum. Bu nasıl bir acımasızlık, bu nasıl vicdansızlık! Bir karıncayı incitmekten bir çiçeği koparmaktan çekinen ben; çıldırma noktasındayım... Tüm canlılar yanıyor, insanlar ölüyor. Ağaç, çiçek, böcek, kuş... Tabiat yok oluyor. Yaşam alanları yok oluyor. Nasıl kıyabiliyorsunuz, nasıl? Bence bunu yapanlar insan değil canavardır, katildir! Yazıklar olsun! Bu bir tesadüf olamaz aynı anda çıkan bu yangınlar planlı yapılmış bir katliamdır. Bu vahşeti yapanlar, eğer siz insanım diyorsanız, ben insan olduğumdan, sizinle aynı havayı teneffüs etmekten utanıyorum! Yaradanın laneti üzerinizde olsun.