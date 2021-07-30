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Kemal Uçar: 20 senelik köyümüz yanıyor! - Magazin haberleri

Kemal Uçar: 20 senelik köyümüz yanıyor!

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri sessiz kalmadı. Cüneyt Arkın, Ajda Pekkan, Pınar Altuğ, Kemal Uçar, Murat Boz ve Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim, yangınlarla mücadele eden gönüllülere ve kamu görevlilerine destek veren paylaşımlarda bulundu

30.07.2021 - 16:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ülkemizde; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan orman yangınları herkesi üzerken, ünlüler de bu duruma sessiz kalmadı. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tüm görevlilere teşekkür etti. İşte o paylaşımlar...

  • KEMAL UÇAR

    Anne-babamız her sene 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor! Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi, evi terk ettiler. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun.' dedi annem. Tahmin ettiğinizden fazla maddi-manevi desteğe ihtiyaç var! Lütfen yer gözetmeksizin elinizin uzandığı tüm kanallara yardım...

  • CÜNEYT ARKIN

    Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

  • PINAR ALTUĞ

    Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle... Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar... Sebep olanlar yatacak yeriniz yok! Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine sabır dilerim.

  • TÜRKAN ŞORAY

    Manavgat alev alev... Çok acı! Çok çok üzücü...

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