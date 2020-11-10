Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Aramızdan ayrılışının 82. yılında Atatürk, saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat durdu ve saygı duruşuyla anıldı.

Müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de Atatürk ile ilgili paylaşımlarda bulunurken, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 10 Kasım ile ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Sunal'ın doğum tarihi 10 Kasım 1944 olmasına rağmen, yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle anlatmıştı.