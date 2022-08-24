Bu sefer de komşuları şikayetçi oldu!

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik Emir Bahadır'a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerlenen tadilat son sürat devam ediyor.

Yalıyı baştan sona tadilata sokan Bahadır, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün radarına takılmış ve yapılan cezai işlem ile tadilat durdurulmuştu.

BU SEFER DE KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ

Belli bir sürenin geçmesiyle tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır'ı bu sefer de komşuları şikayet etti.

Geç saatlere kadar devam eden tadilatlarda Bahadır’ın işi üstlenen mimarlık şirketine elini çabuk tutmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

Ayrıca Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de ruhsat izni vermediği de iddia edildi.