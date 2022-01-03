Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Feryal Gülman: Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!

Sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman, Kemal Gülman ile 8 yıldır süren boşanma davası hakkında konuştu. "Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!" diyen Gülman, "Neden boşanmadığını anlayamıyorum. Bu nasıl bir akış açısı? Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu

03.01.2022 - 13:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mahkemenin 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum ettiği Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasında sular durulmuyor.

    'Magazin Masası'na telefonla bağlanan Feryal Gülman, hala, "Eşim" diye hitap ettiği Kemal Gülman'ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı.

  • Yaşadıkları sürecin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Gülman, 8 yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini de açıkladı. Eski eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra takip ederek ihaneti öğrendiğini ifade eden Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini de söyledi.

    "YASAK AŞKINI TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞIYOR"

    Gülman, konuyla alakalı, "Bizim ağırlıklı davalarımız iş yani ticari davalar. Yani boşanma davasını ilgilendiren bir iki dava var sanıyorum. Bizim davalarımız ağırlıklı ticari davalar, şirket davaları... Olay Türkiye'nin gözü önünde yaşanıyor. Bu kadar göz önünde bir kadınla birlikte arkadaşlık yaşıyorsanız o zaman eşinizle boşanma yoluna gidersiniz. Neden boşanmadığını anlayamıyorum. Bu nasıl bir akış açısı? Allah'a havale ediyorum." dedi.

  • "KENDİSİNİ TAKİP ETTİM"

    Ünlü isim, "Ben eşimin beni aldattığını mayıs ayında öğrendim ve temmuz ayında dava açtım. Çok kısa bir süre... 22 senelik evlilikte 2 ay kadar kısa bir sürede bu kararı verdim. Mayıs ayında ben telefon konuşmalarını duyarak bu konuyu öğrendim. Ardından telefonunu kontrol etmeye başladım, sonra da kendisini takip ettim." açıklamasını da yaptı.

    "OĞLUMLA GÖRÜŞMÜYOR"

    "Bu süreçte oğlum ikimizin arasına bir tek kez girmedi." diyen Feryal Gülman, ayrıca, "Baba, oğluma karşı bir tutum sergiledi. Bunun nedenini çözmedik. Çocuğa karşı kırıcı oluyor. Bu tutum onu da üzüyor. Benim oğlum çok üzüldü." şeklinde konuştu.

  • "EŞİM BENİ ALDATTI!"

    Sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, eşi Kemal Gürman’a boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, açtığı davada eşinin kendisini aldattığını öne sürmüştü.

    Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Feryal Gülman dilekçesinde, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Gülman ise, eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.

  • İstanbul Aile Mahkemesi, Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ı eşit kusurlu bularak, nafaka ile tazminat taleplerini reddetmiş ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Gülman çifti, yerel mahkemenin kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Yargıtay, mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle kararı bozarak, geri göndermişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.