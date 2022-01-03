Yaşadıkları sürecin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Gülman, 8 yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini de açıkladı. Eski eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra takip ederek ihaneti öğrendiğini ifade eden Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini de söyledi.

"YASAK AŞKINI TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞIYOR"

Gülman, konuyla alakalı, "Bizim ağırlıklı davalarımız iş yani ticari davalar. Yani boşanma davasını ilgilendiren bir iki dava var sanıyorum. Bizim davalarımız ağırlıklı ticari davalar, şirket davaları... Olay Türkiye'nin gözü önünde yaşanıyor. Bu kadar göz önünde bir kadınla birlikte arkadaşlık yaşıyorsanız o zaman eşinizle boşanma yoluna gidersiniz. Neden boşanmadığını anlayamıyorum. Bu nasıl bir akış açısı? Allah'a havale ediyorum." dedi.