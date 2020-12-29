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Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pist bulunuyor.

Günübirlik kayak hizmeti verilen merkezde, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri de yer alıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerini alan, kızak ve kayak pistlerinin yaz döneminde bakımını yapan işletmeler, 10 Ocak 2021'den itibaren misafirlerini ağırlamaya hazır.

Vali Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin kış sezonunda Türkiye'nin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olacağını belirten Gürel, "Geçen sene edindiğimiz tecrübelerle yeni sezona hazır halde gireceğiz." dedi.

Gürel, İl Özel İdaresi imkanlarıyla kayak merkezinin yollarını asfaltladıklarını dile getirerek, "Kayak merkezimizi Eğriova Göleti ile entegre ederek ülkemizin ve bölgemizin kayak ve doğa turizminde yeni cazibe merkezi olması ve dört mevsim hizmet vermesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Karabük'ün prestij projelerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezi'nin bu yıl ocak ayında faaliyete geçtiğini ifade eden Gürel, şöyle devam etti:

"Özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve diğer illerden çok büyük bir talep olduğunu gördük. Bu arada bir kısım eksiklerimizi tespit ettik. Yolumuzla ilgili eksiği tamamladık. 20 kilometreye yakın yolumuzu tamamen asfalt yaparak hizmete sunduk. Bu sene kurak bir dönem yaşıyoruz. Bu sadece bizim kayak merkezimizde değil tüm Türkiye'deki kayak merkezlerinde mevcut bir sorun. Ocak ayında yeterince kar yağdığında kayak merkezini açacağız. Pandemi kuralları çerçevesinde bütün tedbirler alındı. Sorunsuz bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı Keltepe Kayak Merkezi'ne bekliyoruz."

Çalışmaları büyük bir özveriyle aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkür eden Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin güzel bir kış turizmi merkezi olacağını vurguladı.

Keltepe Kayak Merkezi İdari Amiri Zekeriya Şahan da sezon öncesi tesislerde önlemlerin alındığını ve hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Geçen sezon kayak merkezimize gelen ziyaretçi sayısı 15 binin üzerindeydi. Pandemi olmasaydı bu yıl hedefimiz çok daha yüksek olurdu. Kar kalınlığı 10-12 santimetreye kadar çıktı ama tekrar eridi. Bu durum diğer kayak merkezlerinde de aynı şekilde. Tüm pistlerimiz 10 Ocak gibi aktif hale gelir diye tahmin ediyoruz. Bu yıl daha tecrübeliyiz."

Şahan, geçen yıl kapalı olan 1 kilometrelik telesiyej pistinin bu sezon açılacağını sözlerine ekledi.