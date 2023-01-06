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Kelly Osbourne anne oldu

Müzik dünyasında 'Karanlıklar Prensi' olarak tanınan ve bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele eden Ozzy Osbourne'un şarkıcı kızı Kelly Osbourne'un ilk çocuğunu dünyaya getirdiği belirtildi

Giriş: 06.01.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kelly Osbourne anne oldu - Magazin haberleri
Anne oldu
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HABERTURK.COM

İngiliz şarkıcı Kelly Osbourne ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sid Wilson'dan müjdeli haber geldi. İkili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Sharon Osbourne, kızının anne olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Kelly Osbourne'un çocuğuna dair bir fotoğraf paylaşılmadı.

"BEBEĞİN FOTOĞRAFININ YAYINLANMASINI İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 'The Talk' adlı programda konuşan Sharon Osbourne, "Harika, her şey çok harika... Kelly, bebeğin bir fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor ve onunla çok gurur duyuyorum" dedi.

HAMİLELİĞİNİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Kelly Osbourne, hamile olduğunu, "Son birkaç aydır çok sessiz olduğumu biliyorum. Bu yüzden nedenini sizinle paylaşmayı düşündüm. Anne olacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Fotoğraflar: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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