Kekik çayının faydaları

Kekik Çayının Dertlere Deva Faydaları - Kekik Çayı Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır ve Faydaları Nedir?

Kekik bitkisinin farklı bir kullanım şekli de çaydır. İster 2-3 dal taze kekiği isterseniz de 1 tatlı kaşığı kuru kekiği 1 fincan kaynamış suyun içine atıp 10 dakika kaynatın. Kekik Çayının Dertlere Deva Faydaları düzenli bir şekilde içildiğinde kendini gösterecektir. Öyleyse, Kekik Çayı Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır ve Faydaları Nedir? bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kekik Çayı Faydaları

Kekik çayı solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirebilecek ilaç tedavisi gibi etkili bir içecektir.

Herkesin son dönemde ortak problemi strestir. Kekik çayı içildiğinde stresi azaltmaya yardımcı olur.

Bağışıklığı güçlendirmek için yardımcı bir bitkidir. İçinde C vitamini vardır.

Adet döneminde kadınların en büyük şikayeti adet kramplarıdır. Kekik çayı adet döneminde tüketilirse bu krampların azalmasına yardımcı olacaktır.

Teknolojinin ilerlemesi ile ortak problemimiz olan odaklanma ve hafıza problemlerimize şifa olacaktır.

Bazen tükettiğimiz besinler ve maddeler vücudumuzda toksin birikmesine sebep olur eğer düzenli bir şekilde kekik çayı tüketilirse vücudumuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı olur.

Cilt problemine alternatif ve doğal bir çözüm olabilir. Sivilce, egzama, çatlak gibi cilt problemleri olanlar için şifa kaynağı olabilir.

Romatizma ağrılarından şikayetçi olanlar için de bir fincan kekik çayı ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır.

Yemeklerden sonra içilen bir fincan kekik çayı hazımsızlığı gidermeye yardımcı olacaktır.

Kekik Çayı Zararları

Kekik tam bir şifa deposudur. Peki Kekik Çayı Zararları neler diye düşündüğümüzde fazla tüketilirse bazı sorunlara yol açabilir. Fazla tüketildiği zaman baş ağrısı, sindirim problemleri ve baş dönmesi gibi şikayetlere sebep olacaktır. Rahim kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim fibroidleri gibi hastalığı olanların asla tüketmemesi gerekir. Çünkü östrojen hormonu gibi davranabilir.

Kekik Çayı Neye İyi Gelir?

Kekik çayının en çok bilinen özelliği solunum yolları hastalıklarına iyi gelmesidir. Öksürük gibi şikayetleri olanların rahatça tüketebileceği rahatlatıcı bir çaydır. Sadece gribal enfeksiyonlara iyi gelmez. Kekik çayı tüketildiğinde rahatlatıcı etkisi vardır. Strese iyi gelir. Adet dönemini işkenceye çeviren kramplarında azalmasına ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Kekik Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kekik Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getiriliyor. Saraçoğlu’na göre kekik çayını 3- 4 ay düzenli bir şekilde tüketirseniz diş ve diş eti hastalıklarını iyileştirmede etkili bir karışım olacaktır. Bu çayı hazırlamanız için ihtiyacınız olan sadece bir bardak su ve 4 çay kaşığı kekiktir. Kekik ve kaynamış suyu 7-8 dakika demlenmesini bekleyerek rahatça tüketebilirsiniz.

Kekik Çayının Tansiyona Zararı Var Mı?

Kekik çayının tansiyonu yükselttiği gibi bir düşünce vardır. Yanlış bilinen bir bilgidir. Kekik çayı tansiyonu etkilemez.

Kekik Çayının Erkeklere Faydası

Kekik çayının bir diğer özelliği afrodizyak etkisidir. Kekik Çayının Erkeklere Faydası cinsel gücü arttırıcı etkisidir.

Kekik Çayı Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Kekik çayının şifa dolu bir diğer özelliği gribal enfeksiyona iyi gelmesidir. Solunum yolları hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olan kekik çayı öksürük şikayeti olanlar içinde şifa kaynağıdır.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Her çayı hazırlamak gibi kekik çayını da hazırlamak oldukça kolaydır. Bir bardak kaynamış suyu bir dal taze kekik veya bir tatlı kaşığı kuru kekik ile karıştırın. Demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Süzdükten sonra bal ile tatlandırıp içebilirsiniz.