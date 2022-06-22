Zerdeçal et ve sebze yemekleri, soslar ve bitki çaylarında kullanılabilir. Şifa kaynağı olan zerdeçal soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. İltihap tedavisinde de yardımcı rol oynayabilir. Düzenli tüketildiğinde kanser gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür. Bu yazımızda Zerdeçalın Mucizevi Faydaları inceledik. İşte, Zerdeçal Nedir, Neye İyi Gelir ve Faydaları Neler?

ZERDEÇALIN DİŞLERE FAYDASI

Zerdeçalın Faydaları

Kalp sağlığını korumak için tüketilmesi tavsiye edilir.

Hafıza problemi yaşayanlar için şifa kaynağı olabilir.

Alzaymır hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür.

Soğuk havalarda tüketilirken gribal enfeksiyonu önleme ihtimali vardır.

Vücut direncini arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Kas gelişimi açısından da faydaları vardır. Büyüme ve gelişme döneminde tüketilen çocuklar etkisini olumlu yönde görecektir.

Beyin fonksiyonları gelişmesi ve nörolojik hastalıkların tedavisi için tüketilebilir.

Vücuttaki enfeksiyonların geçmesine yardımcı ve şifa kaynağıdır.

Antioksidan özelliği vardır.

Kolon kanseri ve prostat hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür.

Zerdeçalın Zararları

Diyabet hastalığına yakalanma ihtimalimizi arttırır.

Vücudumuzda böbrek taşı oluşma ihtimalini arttırır.

Ameliyat olanların yemesi tavsiye edilmez çünkü kanama ihtimalini arttırır.

Tüketilen her gıda olduğu gibi alerjik reaksiyona sebep olabilir.

Mide bulantısı sebep olabilir.

Aşırı tüketilmesi durumunda vücudumuzda demir eksikliğine yol açabilir.

Kan veya kan basıncı için ilaç kullanılıyorsanız uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Her baharat aşırı tüketilirse mide asidi üretiminin artmasına neden olur. Bu sebepten zerdeçal da aşırı tüketilmemelidir.

Zerdeçal Neye İyi Gelir?

Zerdeçal düzenli tüketilirse oldukça şifalı bir baharattır. Özellikle iltihap tedavisi için kolayca kullanabileceğiniz bir baharattır. Kanser olma riskini düşürür. Ağrı kesici özelliği vardır. Alzaymır olma ihtimalini düşürür. Sindirim problemi yaşayanlar içinde şifa kaynağı olabilir.

Zerdeçalın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Zerdeçalın Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getiriliyor. Şifa kaynağı olan zerdeçalı iltihap tedavisinde kullanabileceğinizi söylüyor. Eklem ağrılarına, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olan zerdeçalın tüketim konusunda kolay bir tarifi vardır. 2 çay kaşığı zerdeçalı 2 bardak su, 1 çay kaşığı zencefil ve isteğe bağlı şekilde limon, bal ile karıştırıp tüketirseniz birçok hastalığa yakalanma ihtimaliniz düşecektir.

Zerdeçal Zayıflatır Mı?

Birçok kişinin ortak problemi olan fazla kilolar için de çözüm olabilecek bir baharattır zerdeçal. Fakat zerdeçalı yalnız başına tüketmek istemeyen kilolardan kurtulmanıza yardımcı olmayacaktır. En yaygın ve etkili şekilde tüketimi gerçekleştirebilecek karışımın içinde yoğurt ve zencefilde vardır. 2 yemek kaşığı yağsız yoğurdu yarım çay kaşığı toz zencefil ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal ile karıştırın. Yoğurdu ve baharatları yoğurt sarı renk olana kadar karıştırın. Bu kürü düzenli bir şekilde sabah ve akşam bir kaşık olacak şekilde iki hafta boyunca düzenli bir şekilde kullanın. Yoğurdun sindirim sistemi düzenleyici ve hızlandırıcı özelliği ile zerdeçal birleşince Zerdeçal Zayıflatır Mı sorusunun cevabı zayıflatır olacaktır.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerde popülerleşen tariflerden biri köri soslu tavuk ve makarnadır. Bu muhteşem tarifi yapmamız için kullanılan baharat köri baharatına sarı rengi veren aslında zerdeçaldır. Tavuk yemekleri, sebze yemekleri, yoğurt kürü için ve çayların içinde kullanabileceğimiz zerdeçal baharatını şifa kaynağı olarak kullanabiliriz. Birçok hastalığa yakalanma riskini düşüren zerdeçalı bal, limon, toz zencefil ile bir bardak ılık suyu karıştırıp düzenli bir şekilde tüketirsek iyi bir antioksidan olacaktır.