Kefirin faydaları nelerdir?

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kefir içerisinde barındırdığı vitamin ve minerallerle çok faydalı ve sağlıklıdır. Kemikleri güçlendirir, sindirim sistemini düzenler. Faydası saymakla bitmez fakat kefir bir yoğurt türü değildir yoğurda benzer ve içerisindeki vitaminler aynıdır.
Kefirin faydaları;
1. Bağışıklık sistemini güçlendirir
2. Sindirim sistemini düzenler
3. Sinir sistemini güçlendirir
4. Cilde parlaklık verir
5. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi sağlar
6. Yorgunluğa iyi gelir
7. Diş sağlığına iyi gelir
8. Egzama gibi deri hastalıklarına iyi gelir
9. Kırışıklığa iyi gelir
10. Yağ yakımını hızlandırır
11. Zehirlenme gibi problemde mideyi temizler
12. Ciltte oluşan yanıklar ve lekelere iyi gelir
13. Kansere karşı korur
14. Hücre yenilenmesini sağlar
15. Kilo vermeye yardımcı olur
16. Saç bakımında etkisi vardır saçı canlandırır
17. Bakterilere karşı vücudumuzu korur
18. Gut hastalığına iyi gelir
19. Bronşite iyi gelir.
20. Mantara iyi gelir
Kefirin zararları;
Kefirin sağlığa hiçbir zararı yoktur fakat fazla tüketilirse bazı sorunlar yaşatabilir. (kabızlık, mide krampı) gibi. Hamilelik döneminde kullanılması konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış durumda bazı uzmanlar kullanılabileceğini bazı uzmanlar ise zararlı olabileceğini düşünüyor. AIDS ve bu tarz hastalar içinde olumsuz sonuç doğurabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!