Kefirin faydaları nelerdir?

Kefir içerisinde barındırdığı vitamin ve minerallerle çok faydalı ve sağlıklıdır. Kemikleri güçlendirir, sindirim sistemini düzenler. Faydası saymakla bitmez fakat kefir bir yoğurt türü değildir yoğurda benzer ve içerisindeki vitaminler aynıdır.

Kefirin faydaları;

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

2. Sindirim sistemini düzenler

3. Sinir sistemini güçlendirir

4. Cilde parlaklık verir

5. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi sağlar

6. Yorgunluğa iyi gelir

7. Diş sağlığına iyi gelir

8. Egzama gibi deri hastalıklarına iyi gelir

9. Kırışıklığa iyi gelir

10. Yağ yakımını hızlandırır

11. Zehirlenme gibi problemde mideyi temizler

12. Ciltte oluşan yanıklar ve lekelere iyi gelir

13. Kansere karşı korur

14. Hücre yenilenmesini sağlar

15. Kilo vermeye yardımcı olur

16. Saç bakımında etkisi vardır saçı canlandırır

17. Bakterilere karşı vücudumuzu korur

18. Gut hastalığına iyi gelir

19. Bronşite iyi gelir.

20. Mantara iyi gelir

Kefirin zararları;

Kefirin sağlığa hiçbir zararı yoktur fakat fazla tüketilirse bazı sorunlar yaşatabilir. (kabızlık, mide krampı) gibi. Hamilelik döneminde kullanılması konusunda uzmanlar ikiye ayrılmış durumda bazı uzmanlar kullanılabileceğini bazı uzmanlar ise zararlı olabileceğini düşünüyor. AIDS ve bu tarz hastalar içinde olumsuz sonuç doğurabilir.