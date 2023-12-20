Kedileri zehirleyip çöpe attılar

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Muğla'da okul öğrencileri ve çevre sakinleri tarafından Erdal Çerçi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki çöp konteynerinde, zehirlenerek öldürülüğü düşünülen altı tane kedi bulundu.

ZEHİRLENME İDDİASI

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye zabıta ekipleri geldi. Zabıta ekipleri bölgeye çöp kamyonu gönderdi. Bulunan kediler, görevliler tarafından çöp kamyonuna yüklendi.

Mahalle sakinleri ve öğrenciler, kedilerin üzerlerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığını, bu nedenle ölümlerin zehirlenme sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.