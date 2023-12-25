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        Haberler Yaşam Kedi yavrusuna ne denir? Yeni doğmuş yavru kediye ne ad verilir?

        Kedi yavrusuna ne denir? Yeni doğmuş yavru kediye ne ad verilir?

        Kediler, sevimli ve bağımsız evcil hayvanlardır. Kedi yavruları, doğdukları andan itibaren merak uyandıran ve sevgi dolu halleriyle dikkat çeken canlılardır. Oyunları ve merak duygularıyle adeta büyüleyici varlıklardır. Peki ya yavru kediler? Onlar hakkında ne biliyoruz? Örneğin kedi yavrusuna ne denir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:34
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        Kedi yavrusuna ne denir?
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        Kediler, dünya çapında milyonlarca insan tarafından evcil hayvan olarak beslenen ve sevilen canlılardır. Kedi yavruları, doğumlarından itibaren hızlı bir şekilde büyür ve gelişirler. Bu yazımızda, kedi yavrularının ilk haftalarındaki yaşamları, onlara nasıl bakılması gerektiği ve bu dönemde onlara verilen isimler üzerinde duracağız. Kedi yavrularının sağlıklı büyümeleri için gereken bakım ve beslenme bilgileri de sunulacaktır.

        Kedi Hangi Familyaya Aittir?

        Kediler, Felidae familyasına aittir. Bu familya, hem evcil kedileri hem de vahşi kedileri içerir. Günümüzdeki evcil kedilerin Milattan Önce 8000’de Ortadoğu Afrika yaban kedisinden türediği ortaya çıkarılmıştır.

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        Kedi Yavrusuna Ne Denir?

        Hemen her hayvanın yavrusunda olduğu gibi kedi yavruları da sevimlilikleriyle dikkat çeker. Dünyaya geldiklerinde keşfetme, koku, merak, korku duyguları yavaş yavaş gelişmeye başlar ve neredeyse hepsi annelerini takip eder ve gözlemler. Kedi yavrusuna 6 aydan küçükse genel anlamda “enik” ya da “encek” denir. Aslında bu tabir birçok hayvanın yavrusuna da denilmektedir. Örneğin köpek yavrusuna da “enik” denilir.

        Yavru Kediye Ne İsim Verilir?

        Yavru kedi isimleri Anadoluda halk arasında faklı anlamlarda olabilmektedir. Buradaki temel ayrım her yörenin enik sözcüğünü kendine özgün bir ağızla söylemesidir.

        • Balak ya da Badi: Anadolu’da yavru kedilere seslenirken badi ismi kullanılır. Diğer yandan aynı şekilde “balak” kelimesi de yine yavru kedilere seslenirken söylenen sözcüklerden biridir.
        • Manık: Akdeniz’de Mersin ve çevresinde yavru kedilere “manık” ismi verilir. Örneğin “kedi manığı”
        • Cindal: Doğu Anadolu özellikle Ardahan çevresinde yavru kediye “cindal” ismi verilir.
        • Kuzman: Aslında kuzman kelimesi herhangi bir şeyin yavrusunu tanımlamak için kullanılır. Kuzman kelimesi ağırlıklı olarak kedi yavrusu için söylense de bazı memeli hayvanların yavruları için de kullanılabilir.
        • Çetük: Köken olarak Oğuz Türkçesine ait olan çetük sözcüğü kedi yavrusu için bilinen en eski isimdir.

        Yeni Doğmuş Kedi Yavrusunun Adı Nedir?

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        Yeni doğmuş kedi yavrusuna genellikle "enik," veya "encek" denir. Enik ya da encek terimi, kedilerin doğumlarından itibaren 6 aylık olana kadarki dönemi kapsar ve bu dönemdeki yavrulara özel olarak kullanılır. İşte yeni doğmuş kedi yavruları hakkında önemli bilgiler:

        Doğum ve İlk Günler:

        • Yeni doğmuş kedi yavruları, gözleri kapalı ve kulakları kısmen kapalı olarak doğarlar. Gözleri genellikle doğumdan 7 ila 14 gün sonra açılır.
        • Yavrular, doğduklarında oldukça savunmasızdırlar ve annelerine büyük ölçüde bağımlıdırlar.

        Fiziksel Gelişim:

        • İlk birkaç hafta boyunca, yavrular hızla büyür ve gelişirler. Bu süreçte, ağırlıkları ve boyutları önemli ölçüde artar.
        • Tüyleri, doğumdan sonraki birkaç gün içinde daha belirgin hale gelmeye başlar.
        • Gözleri tam olarak açılmadığı için görme yetileri henüz gelişmemiştir. Bu süreç sağlıklı bir yavruda kendiliğinden gelişecektir.

        Beslenme:

        • Yavrular, ilk haftalarda tamamen anne sütüne bağımlıdırlar. Anne sütü, onlara gerekli besinleri ve bağışıklık sistemlerini güçlendiren antikorları sağlar.

        Sosyal ve Davranışsal Gelişim:

        • Kedi yavruları, ilk birkaç haftada sosyal becerilerini ve motor yeteneklerini geliştirirler. Oyun oynamaya ve çevrelerini keşfetmeye başlarlar.
        • Yavrular, bu dönemde anneleri ve kardeşleriyle etkileşim içinde olurlar, bu da sosyal becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynar.
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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