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Kebap tutkunları için evde muhteşem lezzet! Kokusuz, dumansız ve pratik ızgara tadında çöp şiş tarifi

Tam bir kebap tutkunuyum diyorsanız artık kebapçılara tonla para dökmeye son verecek tarifle karşınızdayız. Üstelik çok daha fazla etle evinizde muhteşem bir lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Et sevenlerin vazgeçilmezi olan kebap çeşitlerini evde kolay bir şekilde yapmak mümkün. Türk mutfağının vazgeçilmezi, restoranların bir numarası çöp şiş tarifini en sağlıklı ve kolay bir şekilde evinizde rahatça yapın dışarıda fazla para ödemekten kurtulun. İşte mangal tadında çöp şiş tarifi…

Giriş: 18.03.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kebapçılarda bayılarak yediğiniz çöp şişi evde kendiniz yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz bu tarifi mutlaka menünüze eklemelisiniz. Malum hayat pahalılığı yüzünden dışarıda et yemek neredeyse imkansız haline geldi. Siz de dışarıda fazla para ödemek yerine evde hem daha sağlıklı hem de daha uygun fiyata gelecek çöp şiş tarifiyle tam bir şölen oluşturun. İşte yapımı kolay lezzeti damak çatlatan, tadı damaklarda kalacak çöp şiş tarifi

  • EVDE ÇÖP ŞİŞ TARİFİ

    Malzemeleri:

    200 gram bonfile

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı kekik

    Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

    Yarım çay kaşığı karabiber

    Yarım çay kaşığı kimyon

  • EVDE ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?

    200 gram bonfilenizi alarak bir bıçak yardımıyla kuşbaşı denilen şekilde doğrayın.

    Bir kaba zeytinyağı ve diğer tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.

    Ardından kuşbaşı olarak doğradığınız etleri kabın içerisine alın ve bu karışımla etlerinizi iyice harmanlayın.

    Daha sonra etlerinizi aralarında boşluk kalmayacak şekilde şişin yarısına kadar dizin.

    Çöp şişlerinizi, önceden ısıtılmış döküm ya da ızgara tavanıza alın ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin.

    Piştikten sonra servis edin.

    Afiyet olsun.

  • Pişirme önerisi

    Orijinal çöp şiş tadını yakalamak istiyorsanız, çöp şişlerinize kuyruk yağı ekleyerek pişirebilirsiniz.

  • Püf noktaları nelerdir?

    Etinizin tabiri caizse lokum gibi olmasını istiyorsanız, önceden marine etmeniz gerekmektedir.

    Derin bir kaba alacağınız 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek etinizi bu sosa bulayın ve daha sonra dinlenmesi üzerine 3 saat kadar buzdolabına kaldırın.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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