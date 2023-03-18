EVDE ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?

200 gram bonfilenizi alarak bir bıçak yardımıyla kuşbaşı denilen şekilde doğrayın.

Bir kaba zeytinyağı ve diğer tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.

Ardından kuşbaşı olarak doğradığınız etleri kabın içerisine alın ve bu karışımla etlerinizi iyice harmanlayın.

Daha sonra etlerinizi aralarında boşluk kalmayacak şekilde şişin yarısına kadar dizin.

Çöp şişlerinizi, önceden ısıtılmış döküm ya da ızgara tavanıza alın ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin.

Piştikten sonra servis edin.

Afiyet olsun.