Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Manda yoğurdunun şanını geride bırakıyor! Püf noktalarıyla evde taş gibi yoğurt mayalama yöntemi

Evde taş gibi yoğurt mayalamak mümkün. En sağlıklı besinler arasında yer alan yoğurdun en makbulü hiç şüphesiz ki evde mayalanandır. Katkısız, doğal ve sağlıklı bir yoğurt için evde mayalamak çok da kolay olmuyor. Özellikle yoğurdun sulanmasından ve kıvamının tutmamasından şikayet ediyorsanız muhteşem bir yöntemle karşınızdayız. Sizi bu şikayetlerden kurtaracak ve muhteşem bir kıvam elde etmenizi sağlayacak püf noktaları araştırdık. Peki evde taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? İşte Manda yoğurdunun bile namını geride bırakacak taş gibi tam kıvamında yoğurt mayalamanın püf noktaları…

Giriş: 19.03.2023 - 01:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sağlıklı bir vücut için muhteşem bir probiyotik ve kalsiyum kaynağı olan yoğurt tüketimi oldukça önemlidir. Asla ihmal edilmemesi gereken bir besin kaynağı olan yoğurdu mutlaka evde kendiniz hazırlamalısınız. Evde yoğurt mayalamak çok kolay gibi görünse de bazı püf noktalarını gözden kaçırdığınızda hayal kırıklığına uğramanız mümkün. Özellikle yoğurdun kıvamını tutturmak ve sulanmasını önlemek zor olabiliyor. Özelikle ev yoğurdunun sulanmasından dolayı hazır yoğurt tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. "Yoğurdu kıvamında mayalamak mümkün mü?" diye soruyorsanız cevabımız kesinlikle evet! İşte evde taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktaları

  • KAVANOZDA TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMA TARİFİ

    Malzemeler:

    2,5 litre sut

    1 kaşık yoğurt (bir önceki yaptığınız yoğurdunuzdan mayayı kullanabilirsiniz. Eğer evde yoğurt yoksa sütünüzü aldığınız yerden maya isteyebilirsiniz.)

  • KAVANOZDA TAŞ GİBİ YOĞURT NASIL YAPILIR?

    Önce tencereyi sudan geçirip, sütü ekleyin.

    Sütün içine bir fincan tabağı koyun ve ocağın altını açın. Bu sütün taşmasını önleyecektir. Sütünüzü tencerenize koyduğunuz seviyeye bakın.

    Sütü orijinal seviyesinin bir parmak altına düşene kadar kaynatmaya devam etmelisiniz. Sütün içindeki suyun buharlaşıp kaybolmasını sağlamak önemli. Fazla pişirmezseniz yoğurdunuz sulu olur.

    Kaynattıktan sonra sütü bir kepçe yardımıyla kavanozlara dökün. Mayalamak istediğiniz yere getirin ve mayaladıktan sonra hareket ettirmek iyi olmayacağı için sabitleyin. Hatta kavanozların altına masa örtüsü bile serebilirsiniz. Bu şekilde ısı kaybı olmaz. Alttan sütün ısı kaybını korumuş olursunuz.

  • Saklanan kavanozlar, mayalanma sıcaklığına ulaşıp ulaşmadıklarını görmek için zaman zaman kontrol edilmelidir. Serçe parmağımızı bardağın ortasına koyarak 10'a kadar sayabildiğimizde, yani parmağımız ısıya dayanabiliyorsa yoğurt olmak için doğru bir kıvama gelmiş demektir.  10 saniyeye kadar mayalanma sıcaklığına ulaştığını anlamak için. Tek başına sayarsak, ısırıklar 7'den sonra parmağınızda hissedilmelidir. Aksi takdirde süt ılık olur ve istediğimiz sonucu alamayız.

    Eğer bulabilirseniz ısı ölçer edinin. Böylece sütün sıcaklığını tam kıvamında tutturmuş olacaksınız. Sütün sıcaklığı 43-44 derece olmalıdır. Eğer daha soğuk olursa yoğurt mayalanmaz, daha sıcak olursa yoğurt sulanır.

    Tam kıvamına gelen sütün içinden 1 yemek kaşığı sütü alıp mayayı yaptığımız 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kapta karıştırıp homojen hale getirmeye çalışıyoruz.

    Ardından her kavanoza bir çay kaşığı maya ekleyin ve 5-6 tur karıştırın. Amaç mayayı tüm noktalara yaymaktır.

  • Mayalama işleminden sonra kavanozların üzerini delikli süzgeç ile kapatıp ince bir beze sarın. Buharın veya suyun kaçmasını önlemek için süzgecin sadece üst kısmı açık kalmalıdır.

    Üzerine ikinci bir bez atmalısınız. Burada bu ikinci bezle sarılmalıdır.

    Oda sıcaklığına göre 4 ila 6 saat aralığında bu şekil mayalanmaya bırakılmalıdır.

    Yoğurt kıvama geldiğinde yemeden önce mutlaka buzdolabında bir gece dinlendirin. Buzdolabında bütün bir gece beklemek taş gibi yoğurt elde etmemizi sağlar. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.