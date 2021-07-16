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Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor mu? - Magazin haberleri

Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor mu?

2019'da ilişkilerini ilan eden Keanu Reeves-Alexandra Grant çifti ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin nikah masasına oturma kararı aldığı ileri sürüldü

16.07.2021 - 12:30 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kariyer hayatı boyuncu özel hayatını gizli tutan Kanadalı aktör Keanu Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı iddia edildi. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı öne sürüldü. Taraflar, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyor.

  • EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

    Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Keanu Reeves, 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film gala gecesine sevgilisiyle katılmıştı. Reeves ile Grant, objektiflere el ele poz vermişti.

  • Ünlü yıldızın sevgilisi hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. 56 yaşındaki Keanu Reeves'in, 47 yaşındaki sevgilisinden daha genç gözüktüğüne ilişkin mesajlar paylaşılmıştı.

  • Grant'ın pek göz önünde olmayan bir sima olması da, magazin dünyasında merak konusu olmuştu. Pek çok kişi internette Grant hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı.

  • Grant, Los Angeles'ta yaşıyor. Tarih ve stüdyo sanatları dallarında yüksek öğrenim gören Grant'in eserleri birçok önemli müzede sergilendi.

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