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Kazımcan Karataş: “Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Milli oyuncu Kazımcan Karataş, Ümit Milli Futbol Takımı’nın dostluk maçında 1-0 mağlup ettiği Azerbaycan mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Giriş: 17.06.2023 - 23:42 | Güncelleme: ABONE OL
Kazımcan Karataş: Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz
İHA

Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında konuk ettiği Azerbaycan’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelede sonrası Kazımcan Karataş, açıklamalarda bulundu. Karataş, Avrupa Şampiyonası’nda gruplara kalmak istediklerini ifade ederek, “Bizim için dostluk maçıydı. Tabii ki onlar buraya geldi, bizde misafirperverliğimizi göstermeye çalıştık. Saha içinde de, takım olarak ülkemizi temsil etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda gruplara çıkmak. Final müsabakalarına kalmak istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Takımda çok kaliteli ayaklar var. Gerçekten harika bir ortam var. Bu ortamı saha içine yansıtıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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