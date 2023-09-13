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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasına lider giren ve üst üste kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız, milli arada iyi bir sınav veremedi. Önce grup maçında Ermenistan ile berabere kalarak liderliği maç eksiği bulunan Hırvatistan'a kaptıran ay-yıldızlılar ardından Belçika'daki özel karşılaşmada Japonya karşısında da mağlup oldu. Stefan Kuntz'un tercihleri eleştirilerin odağı olurken Kazımcan Karataş'ın 1 dakika süre alamaması da gündeme geldi.

KADRODAKİ TEK SOL BEK Aday kadroya çağrılan oyuncular arasında orijinal bölgesi sol bek olan tek futbolcu durumundaki Kazımcan Karataş, Ümit Milli Takım'dan aday kadroya çağrıldı. Milli Takım'ın aday kadrosunda savunma beki için davet alan diğer oyuncular ise Zeki Çelik, Mert Müldür ve Onur Bulut oldu. REKLAM

ÖNCE STOPER SONRA SAĞ BEK OYNADI Teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan mücadelesinde sol bek bölgesinde stoper Cenk Özkacar'ı oynatırken yenilen tek golde Cenk'in topu ıskalaması da bu kararı daha da sorgulanır kıldı. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Stefan Kuntz kulüplerinde süre alamayan futbolculara şans vermemeyi tercih ettiğini dile getirirken Japonya maçı öncesindeki basın toplantısında ise ilk karşılaşmada süre alamayan futbolcuları oynatacağını dile getirdi.

Alman teknik direktörün bu mücadele 11'indeki sol bek tercihi de esas bölgesi sağ bek olan Onur Bulut oldu. Kayserispor'da sağ bekte gösterdiği performansla çıkış yakalayan ve Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, bu sezon gerek sağ bek, gerek sağ önde görev yaparken Kuntz tarafından sol bekte görevlendirildi.

YİNE SÜRE ALAMADI A Milli Takım'ın Japonya mücadelesiyle birlikte aday kadroya çağrılan üç kaleci dahil tüm oyuncular, milli arayı süre alarak kapatırken forma giymeyen tek isim ise aday kadrodaki tek sol bek Kazımcan Karataş oldu.

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