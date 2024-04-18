Kazı yaparken tanksavar roketi buldu

Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan A.K., Tavra Deresi mevkisinde kazı yaparken tanksavar roketi eğitim mühimmatı buldu.

Yapılan incelemede roketin boş olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanları kontrollü patlatmaya gerek duymadan farklı bir yerde imhası yapılmak üzere roketi bölgeden aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.