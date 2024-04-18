Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Belçika Kraliyet Protokolünü ihlal etmesi tepkilere yol açtı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Belçika Kraliyet Protokolünü ihlal etmesi tepkilere yol açtı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Belçika Kralı Philippe'in koluna dokunarak Kraliyet protokolünü ihlal etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?" yorumunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Belçika Kralı Philippe'in koluna dokunarak Kraliyet protokolünü ihlal etmesi tepkilere neden oldu.

        Ülke basınında çıkan haberlere göre, Belçika Kralı Philippe, dün Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan liderleri Kraliyet Sarayı'nda ağırladı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, tokalaşma sırasında diğer eliyle Kral Philippe'in koluna dokunması ülke basınında tartışmalara yol açtı.

        KRALİYET PROTOKOLÜNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

        Bu hareketiyle Macron'un, Kraliyet protokolüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

        REKLAM

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?" sözleriyle Fransız Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.

        Macron'un daha önce de İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı görüşme sırasında Kral'ın koluna dokunması eleştirilere neden olmuştu.

        Belçika Kraliyet Protokolü'ne göre, Kral'a dokunmak yasak. Aksi durumlar Kraliyet ailesine "saygısızlık" olarak değerlendirilebiliyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #belçika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Habertürk Anasayfa