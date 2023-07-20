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        Haberler İş-Yaşam Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülke Çin oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülke Çin oldu 

        Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında Rusya'nın yerini Çin aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:30
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        En çok ticaret yaptığı ülke Çin oldu 
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        Naryk.kz sitesinin Kazakistan Ulusal İstatistik Kurumu verilerine dayandırdığı habere göre, bu yılın ilk 5 ayında Kazakistan'ın Çin ile ticaret hacmi 10,7 milyar dolar, Rusya ile de 10,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

        Çin'in Kazakistan'ın dış ticaretindeki payı yüzde 17,1'den yüzde 19,2'ye çıkarken, Rusya'nın payı yüzde 18,8'den yüzde 18,6'ya düştü.

        Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Almas Aydarov, Astana'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'dan Kazakistan'a yatırım akışının yüzde 20 azaldığını bildirdi.

        Aydarov, yatırımdaki azalmaya rağmen Rusya'dan Kazakistan'a taşınan Batılı şirketler başta olmak üzere firma sayısının önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Böylece Rusya’dan Kazakistan'a taşınan şirket sayısı 29'u buldu. Şu anda 72 şirket daha taşınmaya olumlu bakıyor." ifadelerini kullandı.

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