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Kazakistan’da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana’da Kaspi.kz bankası şubesinde rehin alınan 7 banka görevlisinin kurtarıldığı bildirildi

Giriş: 18.06.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kazakistan’da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışanların rehin tutulduğu banka binasına polis operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon sonucu banka şubesi çalışanları kurtarıldı.

Bankaya baskın yaparak çalışanları rehin alan kişi ise tutuklandı. 30 yaşındaki saldırganın daha önce uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, operasyon sırasında ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ahmetcanov, banka çalışanlarını rehin alan kişinin, akraba ve arkadaşlarının hesaplarına para transferi gibi isteklerde bulunduğunu aktardı.

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