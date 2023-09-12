Yakın illerden de ziyaretçilerin bu alanı ziyaret ettiğini ifade eden Mustafa Çetin, "Belediyemizin de sosyal tesisinin bulunduğu alanda yeni evlenen çiftlerimize bu güzel manzarada düğün törenlerini yapma fırsatını da sunuyoruz. Burada bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Kazak Gölü Festivali ile de bu alanın tanıtımını yapıyoruz. Bölgemizdeki ve diğer illerden gelen ziyaretçileri sonbahdarda da Kazak Gölümüze bekliyoruz" dedi.