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        Haberler Gündem Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

        Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı: 5 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, trafik kazası geçiren eşinin yanına giden Ş.U. yönetimindeki otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:38
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        Kaza yapan eşinin yanına giderken kaza yaptı
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        Kaza, akşam saatlerinde İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ş.U. yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 41 HK 489 plakalı takla atarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü F.Ö., eşi ve iki çocuğu ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.U., yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan F.Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

        EŞİNİN KAZA HABERİ ÜZERİNE EVDEN ÇIKMIŞ

        Ş.U.'nun, eşinin trafik kazası haberini aldıktan sonra panikle evden çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #İzmit
        #haberler
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