Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de araba kazası raporu hazırlayan baba ve oğluna da araba çarptı!- Güncel haberler

        Kaza raporu hazırlarken araç çarpmasıyla ölen baba ile oğlu, damatlarına yardıma gitmiş!

        İzmir'de kazaya yardıma gidenlere bir başka aracın çarpmasıyla facia yaşandı. İki kişinin yaşamını yitirdiği olayın detayları da kahretti. Buna göre gece hasarlı kazanın ardından rapor hazırlayanlara arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Baba ve oğulun kazaya karışan damatlarına yardım için bölgeye gittikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, gece hasarlı kazanın ardından rapor hazırlayanlara arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla İsmail Taşdelen (31) ve babası Turan Taşdelen (58) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre baba ve oğulun olay yerine ilk kazaya karışan damatları Aykut Karakaya'ya yardım için gittikleri öğrenildi.

        BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden Eren Cem İşcan'ın kullandığı otomobil ile aynı şeritteki Aykut Karakaya'nın kullandığı otomobil hasarlı trafik kazasına karıştı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlardan bazıları ile kazayı haber alıp yardım için gelen yakınları, rapor tutmak için araçlarından indi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Erkan Er yönetimindeki otomobil, kaza raporu tutanların arasına daldı, daha sonra da Tuğçe Çavuş yönetimindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Yaşanan ikinci kazada İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti, Erkan E., Aykut Karakaya, Gözde Ü., Melisa Ü., Tuğçe Ç., Arzu A. ve Ahmet Bertan S. yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınırken, Ahmet Bertan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        REKLAM

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından rüzgar gülleri üreten bir firmada makine bölümünde çalışan İsmail Taşdelen ve babası işçi emeklisi Turan Taşdelen'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazeleri ikindi namazı sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İsmail Taşdelen'in, eniştesi Aykut Karakaya'nın hasarlı kazaya karıştığını öğrenince babasını da yanına alıp olay yerine gittiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Semih'e büyük destek!
        Semih'e büyük destek!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Habertürk Anasayfa