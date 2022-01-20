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Kaza ihbarından cinayet çıktı! Mobilya ustasına araçta kanlı infaz!

Antalya Manavgat'ta, trafik kazası ihbarına giden ekipler, cinayetle karşılaştı. İhbarın yapıldığı adrese giden trafik ve sağlık ekibi, ön çamurluğu ve lastiği hasar gören otomobile yaklaştığında sürücü koltuğunda oturan kanlar içinde buldu. Kafasının arka kısmından vurularak öldürüldüğü belirlenen şahsın, mobilya ustası F.Ş. olduğu tespit edildi. Aracın kiralık olduğu ortaya çıkarken, polis kanlı infazla ilgili soruşturma başlattı. F.K.'nin 19 Aralık'ta sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti: "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım"

20.01.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kaza ihbarından cinayet çıktı!
Kaza ihbarından cinayet çıktı!
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Sorgun Mahallesi 8107 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaralamalı kaza ihbarı sağlık ekiplerini ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

KAFASININ ARKASINDAN VURULMUŞ

İhbarın yapıldığı adrese giden trafik ve sağlık ekibi ön çamurluk ve lastiği hasar gören 07 LSB 95 plakalı otomobile yaklaştığında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Otomobilin sürücü koltuğunda oturan şahıs kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede, şahsın kafasının arka kısmından vurulmak suretiyle öldüğü, aracın arka sağ camının kırık olduğu belirlendi.

ARAÇ KİRALIK, ŞAHIS MOBİLYA USTASI

Aracın kiralık olduğunun belirlenmesinin ardından olay yerine gelen aracın kiralandığı rent acar sahipleri aracı mobilya ustası F.Ş.'nin kiraladığını, direksiyondaki kişinin de aracı kiralayan şahıs olduğunu belirttiler.

19 ARALIK'TAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından F.Ş.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ş.'nin ölü vaziyette bulunmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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