Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşıyor. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle 17 puanla 2. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, liderlik peşinde... Alanyaspor'un takılması, Trabzonspor'un kaybetmesi sonrası Fenerbahçe kazanırsa zirveye kurulacak.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Adil Rami ve Max Kruse, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

BÜLENT UYGUN 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.

47. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 46 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 8 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 48 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Kayserispor, İstanbul'da 3-2, evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

FENERBAHÇE SON 6 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 6 müsabakada taraftarlar toplam 28 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Kayseri'deki 23 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 5 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 20 gol attı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.