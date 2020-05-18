Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşunun ardından fitness çalışması yapıldı.