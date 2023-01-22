Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.