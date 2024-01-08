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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Spor camiasından özür diliyorum" - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Spor camiasından özür diliyorum"

        Kayserispor-Sivasspor maçı sonrasında hakem kararları hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Kayserispor başkanı Ali Çamlı, özür diledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:17
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        "Spor camiasından özür diliyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı sonrasında hakem kararlarıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çeken Kayserispor başkanı Ali Çamlı, özür diledi.

        Sahasında Sivasspor'a mağlup olan Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, verilen penaltı kararı ile ilgili olarak maç sonrasında, "Eğer o pozisyona bir kişi çıkıp penaltı desin özür dileyeceğim. Lige ayar verilmek isteniyorsa ligden çekiliriz. Bir maç nasıl rezil edilir örneğini bugün gördük" şeklindeki açıklama yapmıştı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, pozisyonun penaltı olarak yorumlanması üzerine özür diledi. Spor yazarları ve eski hakemlerin Kayserispor aleyhine verilen penaltı kararı ile ilgili hakem Alper Akarsu'yu haklı bulan yorumlar yapması ve pozisyonun 'penaltı' olarak değerlendirilmesinin doğru olduğunu ifade etmesi üzerine bir tv programına katılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Özür diliyorum. Deniz hoca penaltı diyorsa, penaltıdır" cümlesi kurdu.

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