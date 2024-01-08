ABD'de kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
ABD'de etkili olan dondurucu soğuk ve kar yağışı binlerce kişiyi etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusunda fırtına uyarısı yapılırken, California'da binlerce kişi elektriksiz kaldı
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ABD'de etkili olan yoğun kar ve dondurucu soğuk beraberinde büyük bir kış fırtınasını getirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan kar yağışı sebebiyle yetkililer uyarıda bulundu.
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Kuzey California'da yetkililer yollarda çalışma yaparken, California'da 13 bin kişi elektriksiz kaldı.
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Ulusal Hava Durumu servisine göre, Massachusetts'in bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinde 16 bin kişi etkilendi.
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Meteoroloji servisi, New England'ın bazı kısımlarında karla birlikte "büyük kış fırtınasının" dün akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı.
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New York Valisi ise yılın ilk büyük kar fırtınasına hazırlıklı olduklarını dile getirdi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.