81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
Bu yıl 81. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi geceye renk kattı. İşte kareler...
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Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu komedyen Jo Koy üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti... İşte geceden kareler!
Margot Robbie ve Tom Ackerley
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Margot Robbie
- 3
Margot Robbie
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- 4
Jennifer Lawrence
- 5
Julia Schlaepfer
- 6
Emily Blunt
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- 7
Dua Lipa
- 8
Leonardo DiCaprio
- 9
Jennifer Lopez
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- 10
Timothée Chalamet
- 11
Emma Stone
- 12
Taylor Swift
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- 13
Brie Larson
- 14
Kate Beckinsale
- 15
Natalie Portman
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- 16
Elizabeth Debicki
- 17
Rachel Brosnahan
- 18
Elizabeth Olsen
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- 19
Matt Bomer
- 20
Jennifer Aniston
- 21
Amanda Seyfried
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- 22
Selena Gomez
- 23
Selena Gomez
- 24
Heidi Klum
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- 25
Rosamund Pike
- 26
Rosamund Pike
- 27
Allison Williams
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- 28
Dylan Mulvaney
- 29
Julianne Moore
- 30
Naomi Watts
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- 31
Elle Fanning
- 32
Camila Morrone
- 33
Aria Mia Loberti
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- 34
Hari Nef
- 35
Abby Elliott
- 36
Janelle James
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- 37
Laufey
- 38
Billie Eilish
- 39
Carey Mulligan
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
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