Spor yazarları, Galatasaray - Konyaspor müsabakasını kaleme aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan sarı-kırmızılıları galibiyete Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha taşıdı. Spor yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini kaleme aldı
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SERKAN KORKMAZ: ICARDI KADAR GÖRKEMLİYDİ
Tribün ve ekran başındaki Galatasaray taraftarı ufak ufak endişelenmeye başlarken, sahadaki tek 42 numaralı oyuncu Abdülkerim'den geldi. Milli stoper gol vuruşunda en az Icardi kadar görkemliydi. Bu golün ardından rahatlayarak maçı domine eden taraf girdiği birkaç pozisyonu harcayan Galatasaray değil konuk ekip Konyaspor oldu. Hakan Hoca'nın talebeleri sayıca üstün gittikleri rakip kalede art arda yarattıkları tehlikelerde oldukça beceriksizdiler.
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Maçın son dakikasında genç kaleci Deniz, Kaan Ayhan'ın şutunda da maçın genelinde olduğu gibi başarılıydı fakat Zaha'nın takipçiliğine yenik düştü. 17 yaşındaki Deniz bu pozisyonda da en az Abdülkerim'in biri ayakla diğeri kafayla attığı iki goldeki kadar çaresizdi. Bulana, yetiştirene ve oynatana helal olsun. Tıpkı Abdülkerim'in ikinci golünde asist yapan Eyüp Aydın gibi… Maç kötüydü ama gencecik futbolcularla tanışmak çok iyiydi. (FOTOMAÇ)
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MEHMET AYAN: BARDAĞIN DOLU TARAFI
Icardi, Torerira, Boey, Bakambu, Hakim, Davinson, Oliviera… Beşi temel 7 eksikle çıkılan Konyaspor mücadelesi belki de Okan Buruk’un geldiği günden beri eli en zayıf çıktığı müsabakaydı. Kulübeden gözün kapalı oyuna atabileceğin oyuncu sayısı en fazla iki… Pek kanıksadık ama ne Barış Alper sol bek ne Okan hoca durumdan memnun! Zaha da takdir edersiniz ki solda oynamak isteyecektir; o da sağda… Halil ise ne 9 ne 10 ! Soğuk bir başlangıç oldu sarı-kırmızılılar için. Isınmak 10-15 dakika sürdü.
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Tam da o zorlanılan dakikalarda 63’te Abdülkerim’in harika volesiyle G.Saray öne geçince maçın temposu arttı. Ev sahibi ikinci gol için çıktığı anlarda Torerria gibi bir sübap olmayınca, dakikalar geçtikçe NDOMBELE de oyundan kısmen düşünce Konyaspor için 6’ya 2’ler sözkonusu oldu. Oralarda gerek Muslera’nın gerek savunmanın deneyimi tebarüz etti. Zaha’nın golü maçı aldı. Bardakcı, Eyüp’ün asistinde farkı 3’e yükseltti.
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Skordan bağımsız… G.Saray’ın zorlanacağı belliydi. 90 artı 2’deki “motivasyon değişikliklerini” kenara koyuyorum. Okan hoca 1.5 değişiklik yaptı. Kazımcan da pek sayılmaz yani. Bu stoksuzluk elbette Sivas deplasmanında böyle olmayacak. Sağ bek ve merkez orta sahası dönecek elbet. O zaman hocanın eli daha güçlü olacak. (HABERTÜRK)
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LEVENT TÜZEMEN: PREKAZİ, KEREM'E DERS VERSİN!
Galatasaray yönetimi, Cevad Prekazi'yi bir an önce Florya'ya getirsin, Kerem'e ve Barış'a topa nasıl vurulur, pas nasıl verilir, top nasıl kontrol edilir, orta ne şekilde açılır derslerini verdirtsin. Eğer Kerem Aktürkoğlu'nun vuruş becerisi olsaydı, gündüz maçında 4 gol atan Cengiz Ünder'e nazire yapıp kendisi de 4 gol atardı.
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Galatasaray'da ve Milli Takım'da oynayan bir oyuncu gözü kapalı atacağı golleri bence kaçırmamalı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın en etkisiz oyuncusu konumunda Barış Alper vardı. İnanılmaz pas hataları, top kayıpları yaptı. Bu iki oyuncu, altını çiziyorum Prekazi'den bireysel idman konusunda ders almalı. (SABAH)
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DENİZ ÇOBAN: CİM BOM'UN PENALTISINI VERMEDİ
Maç genelinde Ali Şansalan’ın bazı faul ve kart hataları oldu. Son haftalarda yönettiği maçlara oranla bu maçta daha tutuk görüntü verdi. Tecrübesinin de yardımıyla kendisini oyunculara kabul ettirdi ve maç kontrolünü elinde bulundurdu. Maçın 37. dakikasında Zaha’nın şutunda top dışarı gidince hakem aut verdi. Pozisyonu dikkatle izleyince topun önüne atlayan Oğulcan’ın sağ eline topun temas ettiğini görüyoruz. Burada Oğulcan’ın kolları doğal konumda değil. Penaltı verilmesi gerekirdi. 61. dakikada Barış Alper, Oliviera’ya faul yaptı ama hakem bu faulü atladı. (FANATİK)
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ERMAN TOROĞLU: SADECE RAKİPLE OYNAMIYORSUN!
G.Saray çok zorlandı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'un istediği gibi oynadı. Özellikle ilk yarıda göbekten Konyaspor ceza alanına dalmaya kalktılar. Olmadı, oyunu kenarlara götüremediler. Galatasaray'ın omurgasındaki dört oyuncu sakattı. Konyaspor zaman zaman iyi ataklar yaptı, iyi pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. İstanbul'da bunları kaçırırsan mağlup olursun. Çünkü yalnız rakiplerinle oynamıyorsun bu şehirde, bir de hakem gerçeği var. Baktı ki G.Saray zorlanıyor, Ali Şansalan dedi ki; "Bir omuz vereyim." Konyaspor'un lehine bir faul çalmadı, o top döndü Galatasaray lehine bir faul çaldı. O top sonrasında gol oldu.
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Ondan sonra herhalde utanmış olacak ki Konyaspor lehine iki üç tane saçmasapan faul çaldı. Bu çaldıkları tabii ki suçluluk duygusuydu. Zaten G.Saray'ın gol atması için ya duran toplarda Abdülkerim'in ceza sahasına girmesi gerekirdi veya karambolde atacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Maçın skoru farklıydı ama bu skor düdüğün adaletsizliğinden geldi. Konya'nın formasıyla kalecisinin formaları hemen hemen aynı renkteyken, hakem bu renge nasıl izin verdi? Zaten bunu bile göremeyen bir hakem, maçı nasıl idare etti artık siz düşünün! (SABAH)
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UĞUR MELEKE: SÜRPRİZ KAHRAMANLAR SAHNEDE
Dün Seyrantepe’deki müsabakaya uzaktan bakıp sahada yeşil beyaz formalıları, kenarda Hakan Keleş’i ve geçiş stratejisini görseniz, Giresunspor-Galatasaray maçını izlediğinizi zannedebilirdiniz. Hakan Keleş aynen Giresun’daki gibi birinci bölgede olağanüstü sıkı ve doğru kapanan, sağ bekte Uğurcan, ön liberoda Oğulcan tercihleriyle defansif önlemleri maksimize eden bir anlayış benimsedi. Galatasaray’ın da bu maça 7 ciddi eksikle, Torreira’sız-İcardi’siz, kulübede de gençler haricinde sadece Tete’yle çıkması, Okan Buruk’un elini oldukça daralttı.
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Bu tarz maçlarda olağan şüpheliler sahada olmayınca sürpriz kahramanların sırasıdır sorumluluk almak için. O dakikaya kadar etkili 3 şutla kaleci Deniz’i sıkça yoklayan Kerem Demirbay asisti yaptı, İcardi’nin yokluğunda İcardi golü sezonun yıldızlarından Abdülkerim’den geldi. Galatasaray’ın bu denli eksik olduğu bir günde aldığı bu farklı galibiyette Abdülkerim ve Kerem Demirbay’ın hücum katkılarıyla, Kaan Ayhan’ın sağ bekten yaptığı bindirmelerin altını çizmek gerek. (HÜRRİYET)
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BÜLENT TİMURLENK: ABDÜLKERİM YÜREĞİNİ KOYDU!
Konya'da deniz yok ama kalesinde 3 temiz top çıkartan kalecisi genç Deniz varmış… İkinci yarıda Buruk'un elinde esaslı tek hamle Tete vardı. Kerem'in, onca as yokken maça imza atması gerekiyordu ama sahneye yüreğini koyan Abdülkerim çıktı. Galatasaray dün Konyaspor'u; Muslera'nın iki net kurtarışı, Nelsson'un yerinde müdahaleleri ve Abdülkerim'in golleriyle mağlup etti.
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Takımın yarısı yokken 3 gollü galibiyet, zirve yarışı alkışlık ama tabeladan bağımsız bir soru-merak var. Galatasaray'ın geleceğini ve hayallerini anlatmak için Erden Timur-Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan bir masada bir araya gelebilirler mi? Bunu yapabilirlerse dünkü 3 puandan fazlasını kazanır sarı-kırmızılı camia. Gelemezlerse… (SABAH)
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ÇAĞATAY ÇELİK: BURUK TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR
Orta sahada Kerem Demirbay ve Ndombele gibi topla hareketlenebilen iki oyuncunun varlığı sarı-kırmızılıların rakip ceza sahasına hızlı gitmesini sağladı. İlk 30 dakikada rakibe isabetli şut şansı tanımayan Galatasaray özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun sol kenarda olduğu bölümde üst üste pozisyonlar bulsa da milli yıldızın bitiricilik noktasındaki şanssızlığı devam etti.
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50 milyon Euro’nun üzerinde maaş yüklü bu kadroda takımı sırtlaması beklenen yıldızlar suskun kalırken temmuzdan beri elini değil gövdesini taşın altına koyan Abdülkerim’e bir kez daha iş düştü. Ön bölge oyuncularının rakip kaleciye şut idmanı yaptırdığı anda Abdülkerim ‘Golü de mi ben atayım’ dercesine sahne aldı. Savunmada kötü iş çıkardığı maçta perdeyi açtı.
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Konyaspor 1-0’dan sonra reaksiyon veremezken maçın son anlarında skor 3-0’a geldi, Galatasaray yedi eksikle çıktığı maçta zorlansa da 3 puanı aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Okan Buruk’a tepki göstermek yerine üst üste iki maçta sahaya aynı 11’i atamadığı dönemde liderlikten kopulmadığı için teşekkür etmeli. (HABERTÜRK)
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AHMET ÇAKAR: İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR
G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. İcardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı. İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar! G.Saray son bölümde önce Abdülkerim'in mükemmel volesi, sonra Zaha ve yine Abdülkerim ile maçı koparttı.
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Futbol böyle bir şey. Şans kadar hakemin dürüstlüğü de yanında olmalı. G.Saray'ın attığı ilk gol öncesi Barış Alper'in, Konyasporlu oyuncuya açık bir faulü var. Skora göre maç yöneten Ali Şansalan, zaten bu dakikalarda aleni Konya faullerini vermedi. Gol öncesi faulü vermedi, bu top gitti serbest vuruş oldu ve gol geldi. Kötü olan ne biliyor musunuz? Hakemin görememesi değil, görüp de verememesi. (SABAH)