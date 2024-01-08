İHA'nın haberine göre Bitlis’te de son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Tatvan-Hizan ilçeleri arasında bulunan bazı göletler de buz tuttu.