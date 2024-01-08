Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
Ardahan'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler kaydedildi. Kentte Çıldır Gölü ile Kura Nehri eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle buz tuttu
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Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
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AA'da yer alan habere göre kentte son 2 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
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Çıldır Gölünün kalın buz tabakasını fırsat bilenler atlı kızakla gezinti yaptı, buz üzerinde yürüyüş keyfini çıkardı.
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Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu.
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Nehrin Bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.
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İHA'nın haberine göre Bitlis’te de son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Tatvan-Hizan ilçeleri arasında bulunan bazı göletler de buz tuttu.
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