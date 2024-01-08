SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'a kar yağışı son dakika uyarısı: sıcaklık bu akşam 8-10 derece düşecek! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'a kar yağışı son dakika uyarısı: sıcaklık bu akşam 8-10 derece düşecek! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

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Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor. REKLAM

16 OCAK'A KADAR MEGA KENT BUZ KESECEK İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

AKOM'DAN KIŞA HAZIRIZ MESAJI AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak. AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Haberi Görüntüle Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat! Haberi Görüntüle İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor? Haberi Görüntüle