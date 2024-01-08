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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'a kar yağışı son dakika uyarısı: sıcaklık bu akşam 8-10 derece düşecek! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

        Sıcaklık bu akşam 8-10 derece düşecek! AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!

        İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İşte, AKOM'dan yapılan ikinci uyarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:41
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        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
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        Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor.

        SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

        İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

        Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

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        16 OCAK'A KADAR MEGA KENT BUZ KESECEK

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

        AKOM'DAN KIŞA HAZIRIZ MESAJI

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

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