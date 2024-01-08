İzmir'de olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında, Urla ilçesi Zafer Caddesi 99 numaradaki binanın zemin katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( İYTE) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gökçe Bebeci'den (25) haber alamayan, sınıf arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.

Yapılan ön otopside, Bebeci'nin vücudunda herhangi bir darp, cebir ve delici alet yarası tespit edilmedi.

Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bebeci'nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Bebeci'nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, evinin önüne koştu. Bebeci'nin cansız bedeni tabut içinde cenaze aracına taşınırken arkadaşları gözyaşı döktü.

İLK TESPİTLERE GÖRE: KALP KRİZİ

Gökçe Bebeci'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, ilk tespitlere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeci'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bebeci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Aydın'ın Karacasu ilçesine götürüldü.

"ÇOK DEĞERLİ MESLEKTAŞ ADAYIMIZI KAYBETTİK"

Bebeci'nin ani ölümü okul arkadaşı ve öğretmenlerini yasa boğdu. İYTE Mimarlık Fakültesi' nde görevli Prof. Dr. İpek Yalı Akpınar, öğrencisi Gökçe'yi kaybetmenin acısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "CP 401 Kentsel Tasarım Stüdyoları'nın çok değerli parçasını, meslektaş adayımız Gökçe'yi ani kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine, İYTE ailesine ve sınıf arkadaşlarına sabır dilerim. Her şeyin bittiği yerdeyiz'" diye yazdı.

İYTE Rektörü Prof Dr. Yusuf Baran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencimiz Gökçe Bebeci' nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Gökçe' ye Allah' tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve tüm İYTE ailemize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.